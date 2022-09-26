Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika
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Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı

26.09.2022 00:34
Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı

Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, Kanada'da bir arkadaşı ve ev sahibi arasında geçen diyaloğu paylaştı. Baş'ın anlattıkları okuyanları şaşırttı.

Türkiye'de En Son Babalar Duyar dizisinde gösterdiği performans ve "Dombili Baykuş Hasan" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz aylarda temelli olarak ABD'de yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Türk oyuncu Erdem Baş, bu kez Kanada'dan bir video paylaştı. Amerika ile Kanadalıları kıyaslayan Baş, verdiği ev sahibi- kiracı örneği ile dikkat çekti.

"KANADALILAR İLE FAZLA DALGA GEÇİYORLAR"

Kanada'da ev kiralarına yapılan zammın bile kiracıya danışıldığını dile getiren Baş, şunları söyledi: "Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum. Genel Hollywood filmlerinden Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söylüyorlar.

"ZAMMI BİLE KİRACISINA SORMUŞ"

Mesela bir arkadaş örnek verdi. Ev sahibi kontratı yenileyip zam yapacakmış. Önüne iki seçenek sunmuş: 2 bin 400 mü yoksa 2 bin 650 mi olsun diye kiracıya sormuş. Bizim arkadaş 2 bin 400 olsun deyince, ev sahibi doğru seçim demiş. 2 bin 400'e anlaşmışlar. Yani zammı bile kiracısına sormuş.

"EVİME ÇOK İYİ BAKTIN, SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hatta bir başkası daha anlattı. Evden çıkan kiracıya ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip, vermiş. 'Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim' deyip, çeki vermiş. Bu nedenle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar. İnsancıllar yani, hükümet de tabii bunda etkili."

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Son Dakika Magazin Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı - Son Dakika
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