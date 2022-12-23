Videoları izlenme rekorları kırıyordu! Çiğköfteci Ali Usta'nın son hali üzdü

Ülkemizde bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri de Çiğköfteci Ali Usta'ydı. Popüler olduğu dönemde videoları milyonlarca izlenme sayısına ulaşmıştı. Dükkanının önünde de kuyruklar oluşuyordu. Ancak dükkanının önünde gitar çalan 2 çocuğa şiddet uyguladığı iddiası Ali Usta'yı bir anda gündemde düşürdü.

UZUN SÜRE MEMLEKETİNE GİTTİ

Olayın ardından uzun bir süre sonra memleketi Hatay'a dönen Ali Usta, işlerine ara verdi. Geçtiğimiz aylarda yeniden işinin başına dönen Ali Usta, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Eski neşesini kaybeden Ali Usta'nın moralinin de düşük olduğu görüldü.

ESKİ İLGİSİDEN ESER YOK

Sosyal medyada yeni fenomenlerin ortaya çıkması, Ali Usta'ya olan ilginin de sönmesine neden oldu. Şimdilerde mesleğine devam eden Ali Usta'nın eskisi kadar ilgi görmediği iddia ediliyor.

İşte Ali Usta'nın son hali:















