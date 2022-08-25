Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün - Son Dakika
Üye Girişi

Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün

25.08.2022 09:34

Türkücü, yarışmacı, magazin yorumcusu Nihat Doğan, iki hafta önce İranlı hamile hayranı Arezoo Gharlar ile nikah masasına oturdu. Hamilelik haberini alınca Doğan'la apar topar nikah masasına oturan Gharlar, sosyal medya hesabından düğünde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Sen benim bütünümsün" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, iki hafta önce İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile nikah masasına oturdu. Apar topar düğün yapan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

"SEN BENİM BÜTÜNÜMSÜN"

Evlilik kararlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Gharlar, sosyal medya hesabından ilk düğün paylaşımını yaptı. Doğan'ın kendisini alnından öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Arezoo Gharlar "Sen benim bütünümsün" notunu yazdı. Doğan ise eşinin paylaşımına "Sen de benim kalbimsin güzel karım benim" yorumunu yaptı.

Nihat Doğan'ın apar topar evlendiği hamile eşinden ilk paylaşım geldi: Sen benim bütünümsün

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Daha önce imam nikahı kıyan çift, hamilelik haberini alınca iki hafta önce sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift nikahın ardından sadece yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yaptı. İkilinin halay çekerek eğlendiği düğünde havaya ateş edilmesi ise herkesi korkuttu.

NİHAT DOĞAN'DAN İLK PAYLAŞIM

Düğünden sonra Instagram hesabından eşi ve annesiyle olan fotoğraflarını yayınlayan Nihat Doğan ise şu notu düştü: "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım."

Nihat Doğan'ın apar topar evlendiği hamile eşinden ilk paylaşım geldi: Sen benim bütünümsün
YORUMLAR
500
46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi

Nihat Doğan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
09:33 Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak
09:24 Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement