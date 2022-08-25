Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün

Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, iki hafta önce İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile nikah masasına oturdu. Apar topar düğün yapan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

"SEN BENİM BÜTÜNÜMSÜN"

Evlilik kararlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Gharlar, sosyal medya hesabından ilk düğün paylaşımını yaptı. Doğan'ın kendisini alnından öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Arezoo Gharlar "Sen benim bütünümsün" notunu yazdı. Doğan ise eşinin paylaşımına "Sen de benim kalbimsin güzel karım benim" yorumunu yaptı.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Daha önce imam nikahı kıyan çift, hamilelik haberini alınca iki hafta önce sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift nikahın ardından sadece yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yaptı. İkilinin halay çekerek eğlendiği düğünde havaya ateş edilmesi ise herkesi korkuttu.

NİHAT DOĞAN'DAN İLK PAYLAŞIM

Düğünden sonra Instagram hesabından eşi ve annesiyle olan fotoğraflarını yayınlayan Nihat Doğan ise şu notu düştü: "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım."