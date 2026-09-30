Tuzlu Kahve'den Kuzey Güney'e yıllar sonra gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin - Son Dakika
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Tuzlu Kahve'den Kuzey Güney'e yıllar sonra gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

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Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Buğra Gülsoy'un unutulmaz yapımlarından Kuzey Güney'e eğlenceli bir gönderme yapıldı. “Kuzey” ve “Güney” isimlerinin geçtiği sahnede Binnur Kaya'nın, “Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin” sözleri dikkat çekti.

Ekranların yeni dizilerinden Tuzlu Kahve, son bölümündeki bir sahneyle izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Dizide Buğra Gülsoy'un yer aldığı sahnede “Kuzey” ve “Güney” isimleri üzerinden yapılan espri, oyuncunun unutulmaz yapımlarından Kuzey Güney dizisini akıllara getirdi.

Tuzlu Kahve'den Kuzey Güney'e yıllar sonra gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

KUZEY VE GÜNEY İSİMLERİ GÜNDEME GELDİ

Sahnedeki sohbet sırasında konu isimlere geldi. “Kuzey” ve “Güney” isimlerinin peş peşe telaffuz edilmesi, Buğra Gülsoy'un geçmişte rol aldığı Kuzey Güney dizisine göndermenin kapısını açtı.

Gülsoy'un sahnedeki tavırları da eski dizisini hatırlatırken, asıl espri Binnur Kaya'nın sözleriyle geldi.

Tuzlu Kahve'den Kuzey Güney'e yıllar sonra gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

"NE KUZEY'İ NE GÜNEY'İ, İSMİNİ PUSULA KOYUN OLSUN BİTSİN"

Binnur Kaya, isim tartışmasına “Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin” sözleriyle dahil oldu. “Kuzey”, “Güney” ve “Pusula” üzerinden kurulan kelime oyunu, sahnedeki Kuzey Güney göndermesini daha da belirgin hale getirdi.

Tuzlu Kahve'den Kuzey Güney'e yıllar sonra gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

BUĞRA GÜLSOY, GÜNEY TEKİNOĞLU'NU CANLANDIRMIŞTI

Göndermeyi özel kılan ayrıntı ise sahnede Buğra Gülsoy'un bulunması oldu. Gülsoy, 2011-2013 yılları arasında ekrana gelen Kuzey Güney dizisinde Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştı. Dizinin diğer kardeşi Kuzey Tekinoğlu'na ise Kıvanç Tatlıtuğ hayat vermişti.

Buğra GülsoyTuzlu KahveBinnur KayaMagazinDiziSon Dakika

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