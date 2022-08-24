MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

24.08.2022 11:51
MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tamamlandı. Programa konuk olan eski yarışmacılar ise izleyiciye sürpriz oldu.

Ayrıca yeni bölümde geçtiğimiz sezonun yarışmacıları stüdyoya gelerek yeni yarışmacıları motive etmek için önlüklerini giydirdi. Eski yarışmacılar arasında 2021'in en dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan isimlerinden biri olan Burcu Önal da vardı.

Siyah uzun saçlarıyla tanıdığımız Önel'ın değişimi ise programa damga vurdu. Saçlarını kestirip griye boyatan eski yarışmacı tarzıyla gündem olmayı başardı. Önal'ın yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan ve 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evli.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

YORUMLAR
500
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu 24 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı 24 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:51:47. #1.12#
SON DAKİKA: MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement