MasterChef Burcu'nun bu halini unutun! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

Ayrıca yeni bölümde geçtiğimiz sezonun yarışmacıları stüdyoya gelerek yeni yarışmacıları motive etmek için önlüklerini giydirdi. Eski yarışmacılar arasında 2021'in en dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan isimlerinden biri olan Burcu Önal da vardı.

Siyah uzun saçlarıyla tanıdığımız Önel'ın değişimi ise programa damga vurdu. Saçlarını kestirip griye boyatan eski yarışmacı tarzıyla gündem olmayı başardı. Önal'ın yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan ve 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evli.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.