Oyuncu Necip Memili, "Beverly Hills, 90210" uyarlaması olacak "Gelecek Uzun Sürer" dizisinde rol alacak - Son Dakika
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Oyuncu Necip Memili, "Beverly Hills, 90210" uyarlaması olacak "Gelecek Uzun Sürer" dizisinde rol alacak

04.08.2022 10:44

Üç Kuruş, Çukur gibi dizilerde sergilediği performansla adından söz ettiren oyuncu Necip Memili, yeni sezonda "Beverly Hills, 90210" dizisinin yerli uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" adlı yapımda başrolde oynayacak.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile başrolü paylaşan Necip Memili'nin yeni projesi netleşti.

HARUN ROLÜNÜ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir grup liseli gencin hikayesini anlatan 'Beverly Hills, 90210' uyarlaması 'Gelecek Uzun Sürer' kadrosuna katıldı. Dizide Harun rolünü oynayacak olan Memili'ye Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan ve Aslıhan Malbora eşlik edecek.

ÇUKUR VE ÜÇ KURUŞ'UN YAZARI KALEME ALIYOR

Deniz Yorulmazer'in yöneteceği diziyi Çukur ve Üç Kuruş'u da yazan Damla Serim kaleme alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini Damla Serim'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer'in oturacak. Dizinin yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Necip Memili, yeni sezonda Gelecek Uzun Sürer dizisinde rol alacak
Necip Memili, yeni sezonda Gelecek Uzun Sürer dizisinde rol alacak
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Necip Memili, Üç Kuruş, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Necip Memili, 'Beverly Hills, 90210' uyarlaması olacak 'Gelecek Uzun Sürer' dizisinde rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Necip Memili, "Beverly Hills, 90210" uyarlaması olacak "Gelecek Uzun Sürer" dizisinde rol alacak - Son Dakika
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