Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi - Son Dakika
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Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

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Sevda Türküsev ile İrem Derici ile aynı uçakta yolculuk etti. Uçaktan iner inmez İrem Derici hakkında ileri geri konuşan Türküsev'in sözlerini duyan İrem Derici ise aynı şekilde karşılık verdi.

25.02.2025 08:42  Güncelleme: 08:50
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Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Sevda Türküsev, uçakta karşılaştı. Yolculuk, ikili arasında bir sorun olmadan tamamlansa da inişten sonra Sevda Türküsev ünlü şarkıcı hakkında sert sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türküsev, Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyledi.

"SANKİ ÖZEL MEKANLARI"

Türküsev, "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diye konuştu.

"LÜZUMSUZ ABLA"

Paylaşımları gören İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepkisini dile getirdi.

Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Sevda Türküsev, Sosyal Medya, İrem Derici, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • KAMBUR TV:
    İrem Derici patavatsız, ne dediğini bilmeyen birisi zaten Türküsev gayet doğru söylemiş 198 6 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    sevda ablanın boş konuştuğunu daha görmedim ,öteki zaten malum 103 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ikisinide silkmem 13 62 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bide bu dengesizlerin şimarikliklari varya.hiçsiniz hiç 57 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    Sevda Hanım’ın ağzına sağlık, İrem’in cevap şekli zaten seviyesini belli edip, Savda Hanımı haklı çıkartmış. 51 2 Yanıtla
  • Fk:
    dünyada cok gülen ahirette ağlıyandır bir insan cehenemdeki yerini gürse bırak gülmeyi saniyeler icinde korküdan ölür asvalt gibi kararır ağlamaktan bağırmaktan bütün vucudu balon gibi şişer ve kararır saniyeler icinde korkudan ölür bu sanat cılar paranın gülmenin her şey olduğuna inanmışlar zinanın ickinin oynamanın yüksek sesle kakkaha atmanın günahı olduğunu bilmiyorlarmı hepimizden iyi biliyorlar ama dünyayi secmişler yapacak birşey yok zalimler icin 41 2 Yanıtla
  • aragorn:
    İREM TARBİYESİZ BİR KİŞİLİK KADIN HAKLI 24 2 Yanıtla
  • Yaik4321:
    İrem oksijen bile sana günah 19 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kadın haklı kardeşim irem derici şımarık kendini bilmez karaktersizin biridir aynı durumlara bende şahit oldum beş para etmez 17 1 Yanıtla
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