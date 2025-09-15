İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi - Son Dakika
İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi

15.09.2025 16:09
İntihar girişimi iddiasıyla hastaneye kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakınlarının ihbarıyla müdahale edilen Özkan, tedavi altında tutuluyor.

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, iddialara göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının zamanında yaptığı ihbar sayesinde hastaneye kaldırılan oyuncunun, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORDU

48 yaşındaki Özkan, son dönemde hem karaciğer yetmezliği rahatsızlığıyla hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Maddi sıkıntılarını kamuoyuna açıkça dile getiren oyuncu, "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özkan'ın, şu an tedavi altında olduğu ve durumunun stabil seyrettiği öğrenildi. Oyuncunun yakın çevresi, sürecin takip edildiğini ve moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

UFUK ÖZKAN KİMDİR

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ates null:
    75 doğumlu adamı 48 yaptınız yaa helal olsun.Peki 50 yaşındaki biri kaç yaşında,hadi çözün bakalım bu zor matematik sorusunu. 19 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hem 48 yaşında hemde 1975 doğumlu. harikasın Sondakika haber 12 2 Yanıtla
  • 25802580:
    Kıbrıs'ta az kumar masalarında yanyana oynamadık. saçıyordu paraları 2 2 Yanıtla
  • mrtymn null:
    4@ınoğlu habercilik. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
