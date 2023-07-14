Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor

14.07.2023 14:32

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Uzman doktorların kontrolü altında olan Özkan, moralinin yerinde olduğunu ve en kısa zamanda ayağa kalkacağını belirtti. Hastalığı yeneceğine inanan oyuncu, dönüşünü oğlu Eren için yapacağını söyledi.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulundu. Bir süredir uzman doktorların kontrolü altında olduğunu belirten oyuncu, haftaya hastaneye yatacağını söyledi.

"EN KISA ZAMANDA AYAĞA KALKARIM, TEVEKKÜLÜM HEP VAR"

Gazeteci Seyhan Erdağ'a konuşan Ufuk Özkan, moralinin yerinde olduğunu ve haftaya hastaneye yatışının planlandığı söyleyerek "En kısa zamanda ayağa kalkmak gibi bir huyum var. Ne olursa olsun tevekkülüm de hep var. Önemli olan düşmek değil bir kez daha bir kez daha ayağa kalkabilmektir, idmanlıyım bu konuda" dedi.

"OĞLUM İÇİN DÖNECEĞİM"

Hastalığı yeneceğine inandığını sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim"

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan konuştu: Oğlum için geri döneceğim
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan konuştu: Oğlum için geri döneceğim
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan konuştu: Oğlum için geri döneceğim
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Ufuk Özkan, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor - Son Dakika


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