Ailesinden kaçıp evlendi, kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'dan ağlayarak yardım istedi - Son Dakika
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Ailesinden kaçıp evlendi, kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'dan ağlayarak yardım istedi

28.09.2022 15:00

Uğruna ailesini defalarca kez terk ettiği Ahmet'le evlenerek çocuk sahibi olan Fatma, eşini evde bir kadınla yakaladığını ve dövüldüğünü belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. "Ahmet kafamı defalarca kez duvara vurdu" diyen Fatma, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Aylar önce ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Hanım, engelli raporu olan kızı Fatma'nın Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Ahmet'le programa çıkan Fatma, ayrılmak istediğini söyleyerek ailesinin evine döndü. Ailesiyle kısa süre birlikte yaşayan Fatma, yeniden Ahmet'e kaçarak hamile kaldı. Bir süredir bebeğiyle ilgilenen Fatma, yeniden programa katılarak yaşadıklarını anlattı.

"AHMET, BEBEĞİNE BABALIK YAPMADI"

Dün canlı yayına çıkan Fatma, uğruna ailesini terk ettiği Ahmet'in çocuğuna babalık yapmadığını kendisini de aldatarak darbettiğini söyledi. Büyük umutlarla hamile kalarak yanına gittiği Ahmet'i evde başka bir kadınla yakaladığını söyledi. Eşinin bebeğe karşı çok ilgisiz olduğunu ve babalık yapmadığını ileri süren Fatma, "Sizler bana çok söylemiştiniz ama ben kimseyi dinlemedim. İnsan anne olunca her şeyi anlıyormuş. Sizlerden tekrar tekrar özür dilerim. Artık Ahmet'e gitmeyeceğimi çünkü gerçekten tükendim, yoruldum ve gücük kalmadı. Ben doğum yaptığımda Ahmet vardı ama çocuğu sadece 5-10 dakika gördükten sonra bırakmış. Hiçbir zaman babalık yapmadı. Bebeği görmek için hastaneye gittiğimde Ahmet hiç benimle gelmiyordu" dedi.

Uğruna ailesini bıraktığı kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'da ağlayarak veryansın etti

"EVE BİR KADIN GETİRMİŞ, GİTTİĞİMDE AHMET ÇIRILÇIPLAKTI"

Ahmet'in kendisini engelli bir kızı olan kadınla aldattığını söyleyen Fatma, sözlerine şöyle devam etti: "Ben hastaneye gittiğimde Ahmet eve başka bir kadın getirmiş. Ahmet beni evden uzaklaştırmak için her gün ablama getiriyordu. Bana hep işe gittiğini söylüyordu ama yalan. Bir gün bebeğe eşya almak için ablamla eve gittik. Eve gittiğimde Ahmet çırılçıplaktı.

"KAFAMI DUVARA VURDU"

"O esnada eve başka bir kadın varmış. İçeri girmek istediğimde de 'eve giremezsin İbrahim var' dedi. O esnada beraber olduğu kadının kızı ağladı. Kadına vuracaktım ama ablam beni tuttu. Kadına saldırmaya başlayınca da Ahmet gelip benim kafamı duvara vurmaya başladı. Çığlıklar atınca insanlar eve geldi. Bir an önce Ahmet'ten boşanmak istiyorum."

AHMET İDDİALARIN HEPSİNİ YALANLADI

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Ahmet Bey ise "Fatma'nın bahsettiği kadın bizim komşumuz, aramızda da bir şey yok. Şiddet olayı da doğru değil. O kadının da günahını almayın. Ben bir an önce boşanmak istiyorum. Fatma kafasında hep yara çıkıyor ben bir şey yapmadım" dedi.Programın ilerleyen dakikalarında konuşan Ahmet ise hayatında birini olduğunu söyledi.

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Esra Erol, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ailesinden kaçıp evlendi, kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'dan ağlayarak yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinden kaçıp evlendi, kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'dan ağlayarak yardım istedi - Son Dakika
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