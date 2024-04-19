Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı

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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu ve dava açtıkları söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki babalık iddiasını kesin bir dille reddeden ve DNA raporu ile durumun tescillendiğini söyleyen Uğur Dündar'ın katıldığı yayında cinsel hayat sözleri stüdyodakileri güldürdü.

"BEKAR ADAMIM, SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAMIM VAR"

Hakkında 2 yıl önce dava açılan Uğur Dündar, olayın detaylarını anlatmak için Ece Üner'in programına konuk oldu. Davada adı geçen Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve ilişki yaşamadıklarını söyleyen Dündar, şunları söyledi: "Araştırma yaptım, önce bu hanımefendi anne olan kişinin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok samimi bir arkadaşım var, hala konuşuyoruz. O arkadaşıma sordum, dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun? dedim. 'Asla ya' dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık. E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki."

Uğur Dündar'ın canlı yayındaki cinsel hayat sözleri başta Ece Üner olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.

NE OLDU?

Duygu Nebioğlu, verdiği bir röportajda "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dündar "Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

"KENDİMDEN EMİNİM"

Uğur Dündar, Ece Üner'in programında ise davayla ilgili şöyle konuştu: "Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki... Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Anadolu'da bir şehirde oturuyorlar ben o eve gidip ben sizin babanız değilim diyebilirdim. Hanımefendi evli, 2 çocuğu var. İkna da ederdim. Yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim, onlara böyle hikayeler anlatılır. Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Bu duruma kızmadım, içerlemedim ve empati yaptım. Kız çocuğunun ne kadar ıstırap çektiğini düşünebiliyorum."

"KAMERA ÖNÜNDE SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİK"

"Ben konuşmak yerine dava yoluna gitmeyi tercih ettik. Gizlilik kararı olduğu için ne ben ne de hanımefendi bir açıklama yapmadı. Ablası benim ismimi verdi. DNA raporunun doğruladığını bildiği halde haberi yokmuş gibi çıktı. Kendimden emin olduğum için eşime ve çocuklarıma da endişe etmemeleri gerektiğini söyledim. Biz hastanede kamera önünde kan ve saç örneği verdik, rapor 7 ay sonra geldi. Bu rapor 15-20 gün önce geldi. Raporda benim, kızın babası olmadığımı söyleniyor."

"DUYGU NEBİOĞLU'NUN BİLMEDEN KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duygu Nebioğlu'nun "Adli Tıp raporunun manipüle edildiğini düşünüyoruz" sözlerine de cevap veren Dündar, "Bunun bilmeden söylenen ifadeler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Adli Tıp Kurumu'nun raporunu tarif edemez. O raporun altında imzası bulunan saygı değer bilim insanlarına da hakaret kabul ederim. Onların da bu konuda suç duyurusunda bulunma hakkı doğdu" dedi.