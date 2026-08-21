Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu
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Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de evlendi. Bodrum’daki konseri nedeniyle nikâha katılamayan Besen hakkında yapılan yorumlara kızı Ezgi Besen’den açıklama geldi.

Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne’de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Ünlü sanatçı Ümit Besen ise Bodrum’daki konser programı nedeniyle kızının nikâhında yer alamadı.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Besen’in konserin ardından uçağını kaçırması ve nikâha yetişememesi sosyal medyada gündem olurken, yapılan “para hırsı” yorumları kızı Ezgi Besen’i üzdü. Babasının sağlıklı olduğu sürece konser vermeye devam edeceğini belirten Besen, yaşananların sanıldığı gibi olmadığını anlattı.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

“JET BİLE ARAŞTIRDI AMA OLMADI”

Ezgi Besen, “Babam sağlıklı olduğu sürece konser verecek, bu onun yaşam biçimi artık” diyerek babasının sahne çalışmalarına devam etmesinin kendisi için doğal olduğunu söyledi.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Babasının İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yaptığını belirten Besen, Edirne’deki nikâh için ise Ümit Besen’in Kütahya konserinden çıkıp yorgun argın geleceğini ifade etti. Besen’in daha sonra bir müzik aletini stüdyosundan almak için Bodrum’a döndüğünü anlatan Ezgi Besen, ertesi gün İzmir yolunda kaza yaşanınca planların değiştiğini söyledi.

Ümit Besen’in uçakla İstanbul’a gelip oradan Edirne’ye ulaşmayı düşündüğünü ancak uçağa yetişemediğini belirten Ezgi Besen, “Jet bile araştırdı ama olmadı. Vardır bir hayır, belki de o yola çıkmaması gerekiyordu” dedi.

Ümit Besen ise kızının yaptığı bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

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Son Dakika Magazin Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    Bize ne kime ne senin baban senin nikahın senin dünyan senin anılarında yer olacak ilerde haber diye sunmuşsunuz bize bunu 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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