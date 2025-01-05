Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programına birçok ünlü katılırken en çok dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Umut Akyürek oldu. Tayfur ile ilgili olarak yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulunan Akyürek "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" dedi.

05.01.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybede 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur için dün AKM'de tören düzenlendi.

Törene birçok ünlü isim katılırken bunlar arasında belki de en çok dikkat çeken kişi sanatçı Umut Akyürek oldu.

Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim

"VOKAL YAPTIM FERDİ ABİYE"

Anma törenine eşiyle birlikte katılan Akyürek, Ferdi Tayfur ile ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Akşam gazetesine konuşan Akyürek, "Vokal yaptım Ferdi abiye. Kimse bilmez bunu. Hatta 'Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim. Benim için özeldir Ferdi abi" itirafı ile herkesi şaşkına çevirdi.

Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim

Eşi Oktay Ertuğrul da Tayfur'la ilgili olarak "30 yıl önce iki tane genç olarak yanına gitmiştik. Bizi uzaktan gördü 'Bu çocuklar benim vokalistim olsun' dedi. Bizi yanına aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Ferdi Tayfur, konservatuvar yıllarımızda ekmek verdi ki okulumuzu okurken rahat edelim diye. Hiç vokalisti ihtiyacı yoktu. Çünkü bütün şarkılarını kendin okuyordu" diye konuştu.

Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
Umut Akyürek.
Umut Akyürek\'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime\'nin Düğünü\'ndeki Fadime benim

Ferdi Tayfur, Umut Akyürek, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şirin Gül:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur için de uyusun 16 0 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    herkez birsey soyler simdi bende klibindemi emmoglu rolunu oynuyodum al bakalim bunuda yazin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 14:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.