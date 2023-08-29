Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil - Son Dakika

Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil

Son Güncelleme: 29.08.2023 16:54

Usta oyuncu Ünal Silver'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Oyuncu Hülya Duyar, sosyal medya hesabından Silver için duygusal paylaşım yaptı. Uzunca bir yazı yayınlayan Duyar, ''Bu bir veda değil. Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu'' diyerek notunu sonlandırdı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören başarılı oyuncu Ünal Silver yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken, oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal bir paylaşım geldi.

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU

Bir süredir sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanede tedavi gören 75 yaşındaki usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil

ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünal Silver'in ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar ise Instagram hesabından yaşadığı acıyı dile getirdi. Siver'in fotoğrafını paylaşıp uzun bir yazı yazan Duyar, şu notu düştü;

Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil

"BU BİR VEDA DEĞİL"

"Ünal Siver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim. Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil. Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık. Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı. Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil. Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu."

Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil
Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil
Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Hülya Duyar, Ünal Silver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil - Son Dakika
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