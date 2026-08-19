Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar - Son Dakika
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Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
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2022 yılından beri birlikte olan Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna, Tanzanya'da çıktıkları safari tatiliyle aşklarını tazeledi. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna, uzun süredir devam eden ilişkileriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. 2022 yılından bu yana birlikte olan ikili, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Bu kez kural bozan ünlü çift, soluğu Tanzanya'da aldı. Safari tatiline çıkan Yasemin Yazıcı, sosyal medya hesabından Afrika seyahatinden çeşitli kareler paylaştı. Safari aracından ve doğadan görüntüler yayınlayan oyuncu, takipçilerine renkli anlar yaşattı.

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna'nın tanışma hikayesi de daha önce merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, ikilinin ortak dostları ve meslektaşları Alperen Duymaz aracılığıyla tanıştığını açıklamıştı.

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz haftalarda babasıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Yazıcı, evlilik sorularına da yanıt vermişti.

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Yazıcı, evlilik konusunda aceleci olmadıklarını belirterek, “Kısmet, hakkımızda hayırlısı olsun. İlişkimiz daha kendimize has ve gözlerden uzak” ifadelerini kullanmıştı.

Tanzanya'daki romantik tatilleriyle yeniden gündeme gelen Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna'nın safari macerası, sosyal medyada da ilgi gördü.

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Son Dakika Magazin Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    ünlü eroinman 0 0 Yanıtla
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