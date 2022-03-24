Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! İşte Bebeğin İsmi... - Son Dakika

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftten güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.

Çift, kızlarına Zeynep adını verdi.

Doğum sırasında duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986'da İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde "Gıyabettin" karakterini canlandırdığı "Kapalıçarşı" projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından "İstanbul'un Altınları" adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Uzun Hikaye" filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan'ın yönettiği "Kayıp Şehir" dizisinde canlandırdığı "Sadık" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin'in yönettiği "Medcezir" dizisinde hayat verdiği "Mert" karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip "Muhteşem Yüzyıl – Kösem" adlı dönem dizi projesinde "Şehzade Osman" rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn'in sahnelediği "Katil Joe" oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü'nün yönettiği "Kırık Kalpler Bankası" sinema filminde başrol karakterlerden biri olan "Osman" rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatının konu edildiği "Müslüm" sinema filminde sanatçının kardeşi "Ahmet" rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde "Semaver ve Kumpanya-Yeniden" oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak "Dudullu Postası" adlı internet dizisinde "Tayfur" karakteriyle yer almıştır.

TANER ÖLMEZ ÖZEL HAYATI

Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. 24 Mart 2022'de çiftin Zeynep adını verdiği kızları dünyaya geldi.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okudu. 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına başlasa da asıl olarak 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.

"Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak 2020 yılında Tutunamayanlar dizisi ile ekranda yer aldı.

Oyuncu 2021 Haziran ayında Taner Ölmez ile evlendi.