Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu - Son Dakika
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Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu
11.06.2026 09:23
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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve müzik yapımcısı eşi Benny Blanco, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki Gomez'in kalabalık bir restoranda eşinin dekoltesine öpücük kondurduğu anları paylaşması, takipçilerini ikiye böldü. Blanco'nun "Sana her gün daha çok aşık oluyorum" yorumu yaptığı kareye, sosyal medyadan tepki ve espri yağdı.

Hollywood’un ve müzik dünyasının en gözde, bir o kadar da sıra dışı çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, aşklarını kurallara takılmadan yaşamaya devam ediyor. Sık sık romantik ve samimi anlarını takipçileriyle paylaşan ikili, bu kez sınırları bir adım daha ileri taşıyarak magazin gündeminin tam ortasına oturdu.

33 yaşındaki güzel yıldız Selena Gomez, sosyal medya hesabından eşi Benny Blanco ile olan ilişkisinden kesitler sunduğu renkli bir fotoğraf serisi yayınladı. Ancak serinin içindeki bir kare, kısa sürede internet dünyasını ayağa kaldırdı.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

KALABALIK RESTORANDA ŞOK EDEN ANLAR

Paylaşımın en çok konuşulan fotoğrafı, çiftin kalabalık bir restoranda akşam yemeğindeyken çekilen görüntüsü oldu. Siyah ve derin göğüs dekolteli şık bir bluz tercih eden Gomez, eşinin dekoltesine öpücük kondurduğu anları kameraya yansıttı. Ünlü şarkıcının o anlarda kameralara gülümseyerek poz vermesi dikkat çekerken, 38 yaşındaki başarılı yapımcı Benny Blanco da paylaşıma romantik yorumlar bırakmakta gecikmedi. Blanco, eşinin gönderisinin altına “Sana her gün biraz daha aşık oluyorum” ve “Kollarında olduğumda zaman duruyor” yazarak aşkını bir kez daha ilan etti.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLDÜ: GERÇEKTEN ÇILGINLIK!

Çiftin bu kadar rahat ve samimi bir pozu halka açık bir alanda vermesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok hayranı çiftin bu doğal halini savunurken, bazı kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Bir takipçinin, "Bunu kalabalık bir ortamda yapmak gerçekten çılgınlık" yorumu binlerce beğeni alırken, bir başkası ise olaya espriyle yaklaşarak geçmişe gönderme yaptı.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

"AYAK ÖPME" OLAYINA GÖNDERME

Gomez’in bir takipçisi, geçtiğimiz aylarda yaşanan başka bir olayı hatırlatarak, "O onun göğsünü öpüyor, Selena da onun ayaklarını öpüyor. Pek adil bir takas değil" yorumunu yaptı. Hatırlanacağı üzere Selena Gomez, daha önce Benny Blanco'nun sunduğu podcast programına konuk olmuş ve sohbet esnasında eşinin ayağını öpmüştü. O görüntüler de günlerce sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer almıştı. Çiftin "büyük ses getiren" paylaşımları, daha uzun süre magazin manşetlerini süsleyecek gibi duruyor.

Selena Gomez, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu - Son Dakika

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