Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı
Son Güncelleme: 19.08.2023 15:13

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Hatipoğlu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda herkesin dua etmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hatipoğlu, "Hamd olsun iyiyim, hepimiz duaya muhtacız" dedi.

"KİMSE 2 DAKİKA SONRASINI GARANTİ EDEMEZ, DUAYLA KALIN"

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama had olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."

TANSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Nihat Hatipoğlu, dün tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Magazin Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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