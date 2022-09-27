İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...

Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından olan Sakıp Sabancı'nın 1970 yılında dünyaya gelen engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali dikkat çekti.

"YÜREĞİMDEKİ ATEŞ" DEMİŞTİ

Sakıp Sabancı, yıllar önce katıldığı bir programda oğlu Metin Sabancı hakkında, "Mal, mülk para bir yana. Ona ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" ifadelerini kullanmıştı.

ŞU ANDA 52 YAŞINDA

Şu anda 52 yaşında olan Metin Sabancı'nın son halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı. Tapan, dayısı ile fotoğrafının altına "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım" notunu düştü.

İşte o poz:

METİN SABANCI KİMDİR?

Metin Sabancı, 1970 yılında Sakıp Sabancı ve Türkan Sabancı çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. "Araba fabrikalarına sahibim ama oğlum bunlardan birini dahi alıp kullanamıyor" diye konuşan Sakıp Sabancı'nın bahsi geçen oğludur. 51 yaşındadır.

HASTALIĞI NE?

Metin Sabancı spastik felç hastasıdır. Ablası Dilek Sabancı, babasının hayır işleri hakkında, "Babam olmasaydı Türkiye'nin ilk bilinçli spastik çocuklar rehabilitasyon merkezi, ardından kemik hastanesi de açılmayacaktı. Ben ve kardeşimin durumları sayesinde şimdi birçok çocuk ameliyat olabiliyor. Bazen, 'Her şeyin bir nedeni var' diye düşünüyorum. Ama siz yine de sadece bu açıdan almayın. Mesela bizim ailenin kurduğu körler okulu da var, ama ailede hiç kör yok!" şeklinde konuşmuştur.