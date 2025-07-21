Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu - Son Dakika
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Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu

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Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu
21.07.2025 16:19
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Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu
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Nuri Alço, eşi Burcu Alço, Ece Gürsel, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Basri Baba İstanbul'da düzenlenen sıra gecesinde buluştu. Anadolu kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa müziği ve mutfağı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Halayın başını çeken Nuri Alço ve türküleriyle geceye damga vuran Yılmaz Çelik ekibi, davetlilere Urfa sokaklarını aratmayan anlar yaşattı.

Kuruculuğunu Basri Türkeri'nin yaptığı ünlü isimlerin uğrak adresi olan Basri Baba, geçtiğimiz akşam özel bir sıra gecesinin ev sahipliğini üstlendi.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden, usta sanatçı Nuri Alço, eşi Burcu Alço, ünlü manken Ece Gürsel ve sunucu Gökay Kalaycıoğlu, gazeteci Hakan Solaker ve iş insanı Eren Şar ve Deren Yaşar, sıra gecesi kültürünü İstanbul'a taşıyan özel bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Basri Baba İstanbul - Anadolu Kebapları'nda düzenlendi. Mekânın kurucusu ve Anadolu lezzetlerinin yılmaz temsilcisi Basri Türkeri, konuklarını Şanlıurfa'ya özgü müzik ve mutfakla buluşturdu.

Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu

TÜRKÜLERLE COŞKULU GECE

Geceye damgasını vuran ise Yılmaz Çelik Sıra Gecesi Ekibi oldu. Canlı performanslarıyla unutulmaz türkülere hayat veren ekip, konuklara adeta Urfa sokaklarında bir gezintiye çıkmış hissi yaşattı. Davetliler, müziğin ritmine kendini kaptırırken, özellikle halay sırasında yaşanan coşkulu anlar dikkat çekti.

NURİ ALÇO HALAY BAŞI

Gece boyunca eğlenceli anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Katılımcılar sıra gecesinden kareleri kişisel hesaplarından paylaştı. Nuri Alço ve eşi Burcu Alço'nun halayda çekilen görüntüleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, Gökay Kalaycıoğlu'nun neşeli dans performansı da dikkatlerden kaçmadı. Manken Ece Gürsel ise yöresel müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, etkinliğin kültürel yönüne vurgu yaptı.

ANADOLU KÜLTÜRÜNE VEFA

Basri Türkeri, gece sonunda yaptığı kısa açıklamada, "Amacımız Anadolu'nun o kadim kültürünü İstanbul'a taşımak. Sıra geceleri sadece eğlence değil, aynı zamanda bir gelenek, bir dostluk göstergesidir. Bu birlikteliği yaşatmak gurur verici" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu, Hakan Solaker, Yılmaz Çelik, Ece Gürsel, Şanlıurfa, Nuri Alço, İstanbul, Magazin, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler sıra gecesinde buluştu! Nuri Alço halay başı oldu - Son Dakika

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