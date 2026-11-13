"Yes, Dear" dizisinin yıldızı Anthony Clark 62 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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"Yes, Dear" dizisinin yıldızı Anthony Clark 62 yaşında yaşamını yitirdi

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"Yes, Dear" dizisinin yıldızı Anthony Clark 62 yaşında yaşamını yitirdi
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"Yes, Dear" dizisindeki Greg Warner karakteriyle tanınan ABD'li komedyen Anthony Clark, 10 Kasım'da 62 yaşında hayata veda etti. Ölümüne zatürreye bağlı komplikasyonların yol açtığı bildirildi. Haberi duyuran eski rol arkadaşı Mike O'Malley, Clark'la yaklaşık üç hafta önce telefonda konuştuklarını ve son görüşmelerinde de birlikte kahkaha attıklarını anlattı.

ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Anthony Clark, 62 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Yes, Dear" dizisindeki Greg Warner karakteriyle tanınan sanatçının ölüm haberini, eski rol arkadaşı Mike O'Malley duyurdu. Clark'ın zatürreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ACI HABERİ ROL ARKADAŞI DUYURDU

Anthony Clark'ın ölüm haberini, "Yes, Dear" dizisinde birlikte rol aldığı Mike O'Malley açıkladı. Eski rol arkadaşını anan O'Malley, Clark ile ölümünden yaklaşık üç hafta önce telefonda görüştüklerini belirtti. O'Malley, son konuşmalarında da birlikte kahkahalar attıklarını anlattı.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

10 Kasım'da hayatını kaybeden Clark'ın ölümünün zatürreye bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığı bildirildi. Ünlü komedyenin vefatı, birlikte çalıştığı sanatçıları üzüntüye boğdu.

KOMEDİ DÜNYASININ TANINAN İSİMLERİNDENDİ

1964 yılında ABD'nin Virginia eyaletinde dünyaya gelen Anthony Clark, kariyerine stand-up gösterileriyle başladı. "Boston Common" ve "Yes, Dear" dizileriyle tanınan oyuncu, "The Rock" filminde de rol aldı. Clark, ayrıca "Last Comic Standing" yarışmasının dördüncü sezonunu sundu.

Amerika Birleşik DevletleriVirginiaMagazinSon Dakika

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