Ünlü manken podyuma böyle çıktı

Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için bayilerine ve müşterilerine özel bir defile düzenledi. Wyndham Grand İzmir
Özdilek'te gerçekleşen defilede, göz alıcı gelinlikler ve nişan kıyafetleri sergilendi. Fi Ajans
tarafından organize edilen moda gösterisinde, ünlü model Şebnem Schaefer
ile birlikte 15 manken görev aldı. Fatih
İlgaz ve Onur Ünsal
koreografisinde yapılan etkinlikte, 100 parçadan oluşan bir koleksiyon sunuldu.
Yaklaşık 2 saat süren ve 'kadına şiddet' temasının işlendiği defilenin sonunda yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma gelen Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Ünlü mankenle birlikte podyumda yürüyen firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay
Erol kardeşler, son zamanlarda artan şiddet olaylarının ve haberlerinin artık son bulmasını istedi. Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada "Son zamanlarda kadına şiddet haberleri çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kimbilir neler çekiyordur" dedi.