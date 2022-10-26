Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika
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Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk

26.10.2022 12:02

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hacklenen Instagram hesabının adı 'metres_gulsah' olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saraçoğlu, hesabını hackleyen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeliğini yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki adı "metres_gulsah" olarak güncellendi. Kullanıcıların gözünden kaçmayan değişikliğin ardından Saraçoğlu'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Instagram hesabını kurtaran modacıdan beklenen açıklama da geldi.

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1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kurtaran Saraçoğlu, yaptığı açıklamada "Ben çekimdeyken hesabım hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Hesabımı hemen kurtardık, kullanıcı adım da eskisi gibi hesabımda yer alacaktır. Değerli avukatım tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişiler tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktı" dedi.

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Ünlü isim, bu süreçte kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen kişiler için de harekete geçti. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Hesabımın ele geçirilmesinden sonra kullanıcı adımın değişmesiyle birlikte şahsıma yönelik gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaretlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil eden mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı
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Son Dakika Magazin Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk - Son Dakika
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