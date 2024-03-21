Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepkiler geldi. Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı. Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken atın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tepki gösterdi.
Çekim sırasında çekilen bir videoyu Instagram'da paylaşan Hadid, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine maruz kaldı. Bir kullanıcı "Zavallı at" derken bir diğeri "Atın üzerinde durmanız ona zarar vermiyor mu?" diye yorum yaptı. Üçüncü bir kullanıcı "Attan in" derken dördüncü biri de "Neden atın üzerinde durdunuz?" diye sordu.
Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında "Sen kesinlikle benim tipimsin", "Sen o atın üzerinde kalmalısın! Binicilik sporunu seviyoruz", "Atların da dahil olacağını biliyordum. Onları seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.
Hadid, şubat ayında katıldığı bir etkinlikteki sosyal medya paylaşımında etkileyici binicilik becerilerini sergilemişti. Bir binicinin bir jüri önünde bindiği atı yönetme yeteneğini gösterdiği bir yarışmaya katılan güzel model, at sevgisini herkese gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepki - Son Dakika
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında Etimesgut geliyor. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin adayı olarak seçime girdiği ilçede yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı. Ankete göre; MHP'nin adayı Enver Demirel birinci sırada yer alırken, Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 41.1 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi.
Cem Yılmaz bir süredir aşk yaşadığı genç sevgilisi Necla Karahalil ile ilk kez el ele görüntülendi. Karahalil, Yılmaz'a memleketi Tekirdağ'ı gezdirdi.
Usta oyuncu Altan Gördüm, NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Gördüm, dizide Macit rolünü oynayacak.
Uzun süredir yalnız olan ünlü şarkıcı Teoman, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak. 80 yaşında evleneceğim'' dedi.
Coronation Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetli bir kavganın ortasında kaldı. Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, genç kızları ayırmak için dışarı çıktı ancak kavgaya dahil oldu. Olayın ardından Tina'nın çok üzgün olduğu ve yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.
Ceyda Düvenci'nin bir süredir sessiz sedasız aşk yaşadığı sevgilisi Güçlü Mete, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi çıktı. Düvenci, Mete ile ilişkisinin başlamasının ardından arkadaşı Cündübeyoğlu'nun fotoğraflarına yaptığı beğenileri geri çekti.
Geçtiğimiz hafta gösterisini erken bitirdiği için sağlık sorunları yaşadığı söylentisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bir süredir yaşından dolayı nefes almakta zorlandığını söyledi.
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir, bugün tek celsede boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti de annede kaldı.
İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Ülke gündemine oturan olaya ünlü isimler de tepki gösterdi.
Rose Hanbury, Kate Middleton'ın eşi Prens William ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?