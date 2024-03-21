Ünlü model Bella Hadid\'in at üzerindeki pozlarına tepki

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Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepkiler geldi. Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı. Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken atın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tepki gösterdi.

Çekim sırasında çekilen bir videoyu Instagram'da paylaşan Hadid, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine maruz kaldı. Bir kullanıcı "Zavallı at" derken bir diğeri "Atın üzerinde durmanız ona zarar vermiyor mu?" diye yorum yaptı. Üçüncü bir kullanıcı "Attan in" derken dördüncü biri de "Neden atın üzerinde durdunuz?" diye sordu.

Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında "Sen kesinlikle benim tipimsin", "Sen o atın üzerinde kalmalısın! Binicilik sporunu seviyoruz", "Atların da dahil olacağını biliyordum. Onları seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.

Hadid, şubat ayında katıldığı bir etkinlikteki sosyal medya paylaşımında etkileyici binicilik becerilerini sergilemişti. Bir binicinin bir jüri önünde bindiği atı yönetme yeteneğini gösterdiği bir yarışmaya katılan güzel model, at sevgisini herkese gösterdi.