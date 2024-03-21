Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepki

Ünlü model Bella Hadid\'in at üzerindeki pozlarına tepki

Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in Vogue Italia için çekilen fotoğraf çekiminde atın üzerinde durması hayranlarından eleştiri aldı. Ata zarar verebileceği endişesiyle tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi övdü. Bella Hadid daha önce de binicilik becerilerini sergilemişti.

21.03.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepkiler geldi. Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı. Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken atın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tepki gösterdi.

Çekim sırasında çekilen bir videoyu Instagram'da paylaşan Hadid, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine maruz kaldı. Bir kullanıcı "Zavallı at" derken bir diğeri "Atın üzerinde durmanız ona zarar vermiyor mu?" diye yorum yaptı. Üçüncü bir kullanıcı "Attan in" derken dördüncü biri de "Neden atın üzerinde durdunuz?" diye sordu.

Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında "Sen kesinlikle benim tipimsin", "Sen o atın üzerinde kalmalısın! Binicilik sporunu seviyoruz", "Atların da dahil olacağını biliyordum. Onları seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.

Hadid, şubat ayında katıldığı bir etkinlikteki sosyal medya paylaşımında etkileyici binicilik becerilerini sergilemişti. Bir binicinin bir jüri önünde bindiği atı yönetme yeteneğini gösterdiği bir yarışmaya katılan güzel model, at sevgisini herkese gösterdi.

Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına, ata eziyet çektirdiği gerekçesi ile tepki yağdı
Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına, ata eziyet çektirdiği gerekçesi ile tepki yağdı
Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına, ata eziyet çektirdiği gerekçesi ile tepki yağdı
Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına, ata eziyet çektirdiği gerekçesi ile tepki yağdı

Bella Hadid, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:07 Rakam bile verdi Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri Rakam bile verdi! Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:37 Haiti’de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı Haiti'de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 18:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement