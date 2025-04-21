Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu

Avustralyalı oyuncu Madeleine West, 47 yaşında yedinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, Cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni doğan bebeğini takipçilerine duyurdu. West, bebeğin sağlığının yerinde olduğunu belirttiği paylaşımında, çocuğun yüzünü kısmen gösterdiği paylaşımına, "Sonunda dünyaya geldi ve tamamen kusursuz" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bebeğin ismi ya da cinsiyetiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

West'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajıyla dolup taştı. Oyuncunun yakın arkadaşlarından Alex Fevola, "Tebrikler! Bu kıymetli zamanın tadını çıkar," derken; Shelley Craft ise, "Tüm sevgimi ve kucak dolusu sarılmalarımı gönderiyorum. Tebrikler," ifadelerini kullandı.

Madeleine West, geçtiğimiz haftalarda 47 yaşında yeniden hamile olduğunu açıklamış ve bu kararının birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandığını söylemişti. Ancak aldığı yoğun destekten de etkilendiğini belirtmişti.