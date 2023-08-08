Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar gündem oldu

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sevindik'in kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.
Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.
Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü.
Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.
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