Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar gündem oldu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar gündem oldu

08.08.2023 21:50

Kurtlar Vadisi'nde Pusat karakteriyle tanınan Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sevindik'in kantin işletmesini aldığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sevindik'in kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

GÖRÜNTÜLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.

HASTANE KANTİNİNDE SATIŞ YAPTI

Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü
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Görkem Sevindik, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar gündem oldu - Son Dakika


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