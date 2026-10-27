Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu
Haber Videosu

İlker Kaleli, Ajda Pekkan’ın “Eğlen Güzelim” şarkısını rock tarzında yeniden yorumladı. Kaleli, projenin Metin Özülkü’nün teklifiyle başladığını anlattı.

“Poyraz Karayel” dizisiyle tanınan oyuncu İlker Kaleli, bu kez müzik çalışmasıyla adından söz ettirdi. Kaleli, Ajda Pekkan’ın 1996 yılında seslendirdiği “Eğlen Güzelim” şarkısını rock tarzında yeniden yorumladı.

METİN ÖZÜLKÜ’NÜN TEKLİFİYLE BAŞLADI

Projenin nasıl ortaya çıktığını anlatan Kaleli, şarkının bestecisi Metin Özülkü’nün kendisini aradığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben de parçayı içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” diyerek esere kendi müzikal yorumunu kattığını belirtti.

Kaleli, şarkının orijinal melodisini koruyarak parçayı rock tınılarıyla yeniden düzenledi. Ajda Pekkan’ın hafızalara kazınan eseri, oyuncunun yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluştu.

İlker KaleliMetin ÖzülküAjda PekkanMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:13:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei