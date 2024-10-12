Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınnan oyuncu İstemi Betil ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu benzerlik kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. İkilinin benzerliği binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü - Son Dakika
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