Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor

Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor

Cennet Mahallesi'nde Pembe rolüyle çok sevilen oyuncu Melek Baykal, reyting rekoru kıran İnci Taneleri'nin kadrosuna dahil oluyor.

29.06.2024 13:48
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Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin kadrosu genişliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Cihan Kubilay gibi isimlerin yer aldığı dizide Melek Baykal yer alacak.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncu Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak. Usta oyuncu, kısa bir süre önce "Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil" demişti. 69 yaşındaki Melek Baykal son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile Yandaki Oda dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor

Cennet Mahallesi, İnci Taneleri, Melek Baykal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Fayton Faytoncu: Dizide yilmaz erdogana asik oluyormu önemli olan bu )) 17 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Habere gel. Türkiyede olay. Yeryerinden oynayacak 4 5 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: pembe gibi karakter yakışıyor bu kadına 5 0 Yanıtla
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