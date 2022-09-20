Oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, 1 yıllık ilişkilerini sonlandırdı - Son Dakika
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Oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, 1 yıllık ilişkilerini sonlandırdı

20.09.2022 17:32

Arabada çektikleri eğlenceli videolarla sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç, bir yıllık ilişkilerini bitirdi. Koç'u Instagram hesabından takipten bırakan Pamuk, birlikte olan fotoğraflarını da sildi.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir yılı aşkın süredir meslektaşı Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyordu. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Bodrum'da tanışmıştı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle zaman zaman gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

TAKİBİ BIRAKTI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

31 yaşındaki güzel oyuncu, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Mustafa Mert Koç, Melisa Aslı Pamuk'u takip etmeyi sürdürüyor ve birlikte olan fotoğraflarını da yayından kaldırmadı.

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti bir yıllık ilişkilerini bitirdi

"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ" DEMİŞTİ

Mustafa Mert Koç, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi hakkında, "Bence Melisa dünyanın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani" demişti. Ayrılık iddiası sonrası gözler Pamuk ve Koç'a çevrildi.

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti bir yıllık ilişkilerini bitirdi
Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti bir yıllık ilişkilerini bitirdi
Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çifti bir yıllık ilişkilerini bitirdi
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Kaynak: Snob Magazin

Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, 1 yıllık ilişkilerini sonlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu çift Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, 1 yıllık ilişkilerini sonlandırdı - Son Dakika
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