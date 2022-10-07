Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Murat Ünalmış ile kavga eden Kerem Alışık, adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Murat Ünalmış ile kavga eden Kerem Alışık, adli para cezasına çarptırıldı

07.10.2022 12:22

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış, sette tartışma yaşamıştı. Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" diyen Alışık'ın Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldığı bildirildi.

Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık'ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

PARA CEZASI ALDI

İddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış'a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı. Başarılı oyuncunun 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.

Sette Murat Ünalmış ile kavga eden Kerem Alışık, para cezasına çarptırıldı

MURAT ÜNALMIŞ VE KEREM ALIŞIK NEDEN KAVGA ETTİ?

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.

Sette Murat Ünalmış ile kavga eden Kerem Alışık, para cezasına çarptırıldı
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Kaynak: Snob Magazin

Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Murat Ünalmış ile kavga eden Kerem Alışık, adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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