Sıfır Bir dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Savaş Satış, trafikte ses sistemi kullanan sürücülere uygulanan ağır cezalar karşısında radikal bir adım attı.
Yeni trafik yönetmeliği kapsamında, araçlarda yüksek sesli müzik sistemleri bulunduran sürücülere kesilen 21 bin lira idari para cezası ve aracın 1 ay trafikten men cezası, Satış'ı harekete geçirdi. Ünlü oyuncu, aracındaki ses sistemini sökerek doğrudan çöp kutusuna attı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, Savaş Satış'ın "21 bin cezası var dediler... Satılık falan da değil. Değmez." diyerek binlerce liralık ses sistemini çöpe attığı görüldü. Bu video kısa sürede binlerce görüntülenme alırken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimileri "Doğru karar, ceza çok yüksek" derken, diğerleri "Sadece rahatsız edici kullanım cezalandırılsın" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?