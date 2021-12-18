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Ünlü oyuncu Tania Mendoza suikast kurbanı! Oğlunu beklerken öldürüldü - Son Dakika

Ünlü oyuncu Tania Mendoza suikast kurbanı! Oğlunu beklerken öldürüldü

18.12.2021 08:45

11 yaşındaki oğlunu almak için futbol akademisine giden oyuncu Tania Mendoza, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, korkunç bir olay yaşandı. Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında oğlunu beklerken kurşunların hedef oldu. La Mera Reyna del Surfilmiyle tanınan aktris, 11 yaşındaki oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı. Saldırganlar olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştı, polis operasyon başlatırken şimdiye kadar gözaltına alınan kimse yok. Meksika Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin detay vermedi.

Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü
Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü
Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü
Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü
Ünlü oyuncu Tania Mendoza suikast kurbanı! Oğlunu beklerken öldürüldü

Sonora, Futbol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Tania Mendoza suikast kurbanı! Oğlunu beklerken öldürüldü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Tania Mendoza suikast kurbanı! Oğlunu beklerken öldürüldü - Son Dakika
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