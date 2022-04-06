Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı! - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!

06.04.2022 21:55

Başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere otomobil sektörüne ilişkin gelen zamlar, vatandaşın cebini zorladı. Vale ve otopark ücretlerine art arda gelen zamların ardından çileden çıkan ünlü oyuncu Zafer Algöz, bundan sonra otomobilini kullanmayacağını söyledi.

Türkiye'de başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere otomobil sektörüne ilişkin gelen zamlar, vatandaşın cebini zorladı. Zamlar nedeniyle otomobillerini kullanmakta sorun yaşayanlara, ünlü isimler de eklendi.

"İKİ SAATE 100 LİRA İSTİYORLAR"

Oyuncu Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Elindeki araç muayene evraklarıyla görüntülenen Algöz, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 lira istendiğini ve bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.

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"NEDEN ARABA KULLANAYIM"

Algöz, "Araç muayene gittik, yanlışlıkla başına bir rakamı yazmayı unutmuşlar bir hata yüzünden üç gündür uğraşıyorum. Ben genelde pek araba kullanmam, İstanbul'da kullanmak belalı iş, aldığın zaman bela alıyorsun. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun iki saat duruyorsun adam diyor 'Yüz lira ver' diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?" diye konuştu.

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Zafer Algöz, Nişantaşı, Otomobil, Benzin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı! - Son Dakika


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