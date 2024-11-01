Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen ay İtalya Roma'dadünya evine girmişti. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.
Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden nereye" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
İşte o paylaşımlar;
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye - Son Dakika
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