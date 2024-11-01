Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye - Son Dakika
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Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

Oğlunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından hamilelik pozunu paylaştı. Deniz eski haliyle karşılaştırarak fotoğrafına ''Nereden nereye'' yazdı.

01.11.2024 09:46
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Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen ay İtalya Roma'dadünya evine girmişti. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

"NEREDEN NEREYE" PAYLAŞIMI

Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden nereye" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali boz:
    günlerdir beklenen haber geldi en sonunda 46 1 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    30 günde hamilelik bellimi olur ya bu kız tavuk cinsinden mi acaba 18 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bu kadın dan nefret eden tek benmişim. Ey para nelere kadirsin. Mardin arabi bir aile lafa gelse sana bana ders verirler hallere bak 8 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne ünlüsü sıradan kişi 6 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    erkenden ver utanmadan kamufle etmeye bak fiziğin ile 2 1 Yanıtla
  • Ali :
    Dogacak cocuk kimden acaba su pozlara bakin sanki p no yildizi 1 2 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Kaan çok şanslısın dostum 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye - Son Dakika
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