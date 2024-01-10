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Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı - Son Dakika
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Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı

Ünlü popçu Sefo, safra kesesinden ameliyat oldu. Hasta yatağından sevenlerine seslenen başarılı şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sefo ''Sünnet oldum'' diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

10.01.2024 - 14:52,  Güncelleme: 15:31
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"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Sefo, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı safra kesesinden ameliyat olduğunu söyledi. Sefo "Sünnet oldum" esprisiyle de tebessüm ettirdi.

SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLDU

"Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı. Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı

DURUMU İYİ

Daha sonra gerçeği açıklayan Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başarılı popçu, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşarak sağlık durumumun iyiye gittiği mesajını verdi.

Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara 'Sünnet oldum' esprisini yaptı
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara \'\'Sünnet oldum\'\' esprisini yaptı
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Ameliyat, Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı - Son Dakika
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