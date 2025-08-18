Ünlü rapçi Blok3 koruma ordusuyla konser alanına girdi - Son Dakika
Ünlü rapçi Blok3 koruma ordusuyla konser alanına girdi

Ünlü rapçi Blok3 koruma ordusuyla konser alanına girdi
18.08.2025 09:05
Rap dünyasının tanınan isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın, İstanbul Festivalinde binlerce kişilik koroyla sahne aldı. Ancak konser alanına kalabalık bir koruma ekibiyle ve lüks aracıyla gelişi sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz hafta organizatör Ferhat Karagöz'ün ortaya attığı darp ve tehdit iddiaları bu görüntülerle yeniden gündeme geldi.

Rap müziğin sevilen isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın, İstanbul Festivalinin final sahnesinde binlerce hayranıyla buluştu. Şarkılarını kalabalık bir koro eşliğinde seslendiren rapçi, performansıyla büyük alkış aldı.

Ancak geceye damga vuran detay, Blok3'ün konsere geliş anı oldu. Ünlü rapçi, kalabalık bir koruma ekibi ve devasa aracıyla alana giriş yaptı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarının yanı sıra müzik camiasında da geniş yankı uyandırdı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ İDDİALAR YENİDEN HATIRLANDI

Blok3'ün kalabalık koruma ekibiyle konsere gelmesi, geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme getirdi. Festivalin organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, Blok3 ve yapımcısı olarak bilinen Jiyan Amca lakaplı kişi tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu takılı silahla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Ünlü rapçi Blok3 koruma ordusuyla konser alanına girdi

Bu iddiaların ardından Blok3'ün neden böylesine sıkı güvenlik önlemleriyle sahneye geldiği merak konusu oldu. Rapçinin konser performansı kadar sahne öncesindeki bu görüntüleri de çok konuşuldu.

Rapçinin kalabalık korumalar eşliğinde konsere gelmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar "Kim bunlar, mafya dizisine mi çıkıyor?" yorumunu yaparken, kimi takipçiler "Kurtlar Vadisi sahnesi gibi giriş yaptı" sözleriyle duruma esprili yaklaşarak tepki gösterdi. Bir başka kullanıcı ise "Neredeyse özel timle sahneye gelecekti" diyerek koruma sayısını abartılı buldu.

