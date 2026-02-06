Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu - Son Dakika
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
06.02.2026 19:44
İslam'a geçtiğini duyurarak büyük yankı uyandıran İngiliz rapçi Central Cee, bu kez müziğiyle değil, inanç yolculuğuyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan açıklamaların ardından binlerce kullanıcı ünlü rapçiye destek mesajları yağdırırken, takipçileri Central Cee için "İslam'a hoş geldin kardeşim" yorumlarıyla tebrik mesajları paylaştı. "Yeni bir ismim var" diyen genç şarkıcıya takipçileri yeni isimler önerdi.

İslam'a geçtiğini açıklayan İngiliz rapçi Central Cee, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Rapçinin bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabı yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü rapçiye yeni bir isim de buldu.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

İngiliz rapçi Central Cee dün gece canlı yayında şehadet getirerek İslam'a geçtiğini açıkladı. Rapçi, bu açıklamasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım" ifadelerini kullandı.

İSLAM'A HOŞGELDİN

Takipçileri, Central Cee'ye "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi mesajlarla destek verirken, dikkat çeken bir başka detay ise yeni isim önerileri oldu.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

"YUSUF ÇOK YAKIŞIR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Yapılan yorumlarda birçok kullanıcının, rapçinin Müslüman olduktan sonra alabileceği isimle ilgili önerilerde bulunduğu görüldü. Özellikle "Yusuf çok yakışır", "Müslüman ismini merak ediyorum ama Yusuf olsun" şeklindeki yorumların sıkça tekrar edilmesi dikkat çekti.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Bazı takipçiler ise, Central Cee'nin yeni bir isim alıp almadığını merak ettiklerini dile getirerek, bu konuda rapçiden net bir açıklama beklediklerini yazdı.

Central Cee cephesinden şu ana kadar yeni ismiyle ilgili resmî bir doğrulama ya da detaylı bir açıklama gelmezken, sosyal medyada oluşan bu yoğun etkileşim konunun daha da büyümesine neden oldu.

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu - Son Dakika
