Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu - Son Dakika
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Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu

27.07.2022 12:10
Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu

Ünlü Rumen şarkıcı Minelli, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konser verdi.

Ünlü Rumen şarkıcı Minelli, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konser verdi. Alanya'ya ilk kez geldiğini söyleyen Minelli, katmer bulamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

2021 yılında Rampampam adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Rumen pop star Minelli, Alanya'da bir otelde konser verdi. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Rampampam", "MMM" ve "Mariola" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Minelli, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Türkiye'de daha önce İstanbul'da konser verdiğini ve çok beğendiğini dile getiren Minelli, "Türk yemeklerini ve insanların sıcakkanlılığını beğendim. Daha önce üç kez Antalya'ya geldim ama Alanya'ya ilk gelişim. Alanya'yı çok beğendim ama katmeri bulamadığım için üzgünüm. Ama bir sonraki gelişimde katmeri bulacağım. Türk insanının kibarlığından dolayı mutluyum. Çünkü kibarlık en iyi iletişim yolu. Romanya, Fransa ve birçok ülkede konserim olacak. İnsanların konserlerimde eğlendiğini, şarkılarıma eşlik ettiğini görmek benim için en önemli kısım" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu - Son Dakika
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