Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı
Son Güncelleme: 20.09.2023 08:13

Başarılı şarkıcı Nilüfer, koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş nedeniyle tedavisine hastanede devam edilen şarkıcı, 22 Eylül'de vereceği konseri de erteledi.

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı. Ünlü ismin tedavisi hastanede devam ediyor.

"YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül'deki konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. Nilüfer'in paylaşımına sanatçı dostlarından geçmiş olsun yorumu da geldi.

Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı
Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı
Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs, Nilüfer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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