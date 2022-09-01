Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafa toplumdan yüksek tepkiler geliyor.
Ünlü şarkıcı Aleyna Aleyna Tilki, bu kez paylaşımına gelen şikayet bildirimleri neden iyle kaldırılmasına tepki gösterdi. Benzer bir iç çamaşırlı poz daha paylaşan genç şarkıcı, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Gülşen'in kıyafetleriyle ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerin tartışılır olmasına Aleyna Tilki de tepki göstermiş, benzer pozlar paylaşarak kliplerinde bu temayı kullanmıştı.
Son Dakika › Magazin › İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım - Son Dakika