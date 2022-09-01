İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım - Son Dakika
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İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım

01.09.2022 09:03

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram paylaşımlarının kaldırılmasına yeni iç çamaşırlı pozlarını yayınlayarak meydan okudu. Tilki paylaşımına, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" yorumunu ekledi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafa toplumdan yüksek tepkiler geliyor.

"POSTLARIMI KALDIRSANIZDA YENİSİNİ ÇEKERİM"

Ünlü şarkıcı Aleyna Aleyna Tilki, bu kez paylaşımına gelen şikayet bildirimleri neden iyle kaldırılmasına tepki gösterdi. Benzer bir iç çamaşırlı poz daha paylaşan genç şarkıcı, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf;

KIYAFET TARTIŞMASINA POZLARIYLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son dönemde Gülşen'in kıyafetleriyle ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerin tartışılır olmasına Aleyna Tilki de tepki göstermiş, benzer pozlar paylaşarak kliplerinde bu temayı kullanmıştı.

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Aleyna Tilki, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım - Son Dakika


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