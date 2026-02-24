Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında yıllardır gizlediği sağlık durumuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Gökçe, kendisine SınırdaKişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi konulduğunu açıkladı ve bu durumla yaşamına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"BORDERLİNE BİR HASTALIK DEĞİL, KİŞİLİK BOZUKLUĞU"

Gökçe, programda sınırda kişilik bozukluğu teşhisinin çocukluk yaşlarda konduğunu belirterek bu durumun klasik bir hastalık olmadığını söyledi. Ünlü sanatçı, "9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok, bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin" ifadelerini kullandı.

"SAHNEDE UÇUYORUM"

Sanatçı, bu durumun yaşamında bazı zorluklara neden olduğunu ifade etti. Gökçe, zaman zaman istikrarsız davranışlar sergilediğini ve bunun da planlarını etkilediğini söyledi. Buna rağmen sahnede kendisini çok daha güçlü ve özgür hissettiğini de vurguladı: "Ama sahnede uçuyorum."

Gökçe'nin açıklamaları yayın sonrası sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve takipçileri, sanatçının samimi itirafını destekleyen mesajlar paylaşırken, bu tür kişilik bozuklukları hakkında farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat çekti