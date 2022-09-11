Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi

11.09.2022 17:23

Şarkıcı Hadise'nin sahnede iç çamaşırını bilerek gösterdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Yasmin Erbil ise konuyla ilgili yorum yapanlara 'İğrençsiniz' sözleriyle tepki gösterdi. Fakat bir başka takipçisi Erbil'e yönelik 'Babanın da üslubu da böyle' deyince kendisini tutamayan Erbil, 'Her şeye babamı karıştırmasanız' dedi.

Eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde sorun yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'nin konserinde iç çamaşırını bilerek gösterdiği iddiası, magazin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu iddiayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

'Hadise'nin iç çamaşırı' ortalığı karıştırdı, Yasmin Erbil babası olaya karıştırılınca kendini tutamadı

"İĞRENÇİSİNİZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Hadise'nin iç çamaşırıyla ilgili bir magazin programında yapılan yorumlar ise Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tepkisine neden oldu. Yorumlara tepkiler sürerken Yasmin Erbil de izledikleri karşısında şoke oldu ve "İğrenç" diyerek sitem etti.

'Hadise'nin iç çamaşırı' ortalığı karıştırdı, Yasmin Erbil babası olaya karıştırılınca kendini tutamadı

"HER ŞEYE BABAMI KARIŞTIRMASANIZ"

Ancak Erbil'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları hemen genç kadına babası Mehmet Ali Erbil'i hatırlattı. Takipçiler Yasmin Erbil'e "Baban da bu üsluba sahip", "Sanki baban çok farklı" yorumları yaptı. Yasmin Erbil ise bu yorumlara sinirlenerek "Her şeye babamı karıştırmasanız mı? Benim de kendi fikirlerim var ya" dedi.

İşte o yorumlar:

'Hadise'nin iç çamaşırı' ortalığı karıştırdı, Yasmin Erbil babası olaya karıştırılınca kendini tutamadı
YORUMLAR
500
65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama Hadise'nin hamile olmadığını açıklaması sonrası Mehmet Dinçerler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok Hadise'nin hamile olmadığını açıklaması sonrası Mehmet Dinçerler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
15:16 Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 17:35:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement