Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek - Son Dakika
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Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek

23.11.2022 08:29

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişkisi olduğunu ileri süren Seren Serengil'e cevap vererek "Her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" diyerek tepki gösterdi. Zorlu bir süreç yaşayan Hadise'ye yakın arkadaşı Seda Bakan'da destek oldu.

Seren Serengil, bir kez daha Hadise ve Reza Zarrab arasında bir ilişki olduğunu ve elindeki belgeleri yayınlayacağını söyledi. İddianın ardındanAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyip "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" diyerek isyan etti.

SEDA BAKAN'DAN DESTEK

Hadise'nin açıklamalarının ardından yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan'dan destek gecikmedi. Instagram hesabından Hadise'nin paylaşımını yayınlayan Bakan, "Üzülme canım Hadise'm. Sen iyi oldu, her şey yoluna girer" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'in iddialarına isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek

SERENGİL: ELİMDE HADİSE VE REZA'YLA İLGİLİ BELGELER VAR

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın uzun zamandır aşk yaşadığını iddia etti. İkilinin uzun süredir yasak aşk yaşadığını ileri süren Serengil, bugünkü canlı yayında ikiliyle ilgili belgeleri sunacağını söyledi.

HADİSE, HAKKINDAKİ İDDİALARA İSYAN ETTİ

Seren Serengil'in sözlerinin ardından Instagram hesabında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek paylaşım yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; Susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. Ama bu sefer söyleyeceklerim var! Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim."

Seren Serengil'in iddialarına isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek

"TACİZ VE TEHDİT EDİLİYORUM"

"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz!"

"SİZ KİMSİNİZ ALLAH MISINIZ?"

"Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Saygılarımla."

Seren Serengil'in iddialarına isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek
Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum
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İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum

Seren Serengil, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek - Son Dakika
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