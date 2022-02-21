Üye Girişi
Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı

21.02.2022 13:14
Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı

Hadise kendisini taciz ettiğini belirterek şahıs hakkında, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor" demişti. Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Şu sıralar iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin başı tacizci bir şahısla dertteydi. Hadise aldığı çirkin mesajlardan sonra savcılığa koştu.

"BANA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATIYOR"

Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti.Hadise "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diyerek yardım istedi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında karar çıktı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı Son dakika haberleri... 550 milyon liralık dev yatırımda sona gelindi Son dakika haberleri... 550 milyon liralık dev yatırımda sona gelindi TUĞÇE'Yİ TACİZ EDEN KİŞİ BU KEZ KOMŞUSUNU BIÇAKLADI O ANLAR KAMERADA TUĞÇE'Yİ TACİZ EDEN KİŞİ BU KEZ KOMŞUSUNU BIÇAKLADI O ANLAR KAMERADA

Mehmet Dinçerler, Türk Lirası, Hadise, Taciz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden şahsa hakettiği ceza verildi!
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement