Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu

15.04.2023 13:11

Sanatçı Oğuzhan Koç'un 8 ay önce evlendiği oyuncu Demet Özdemir ile boşanma kararı alması sosyal medyada geniş yankı buldu. Boşanma haberinin ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın 1 hafta önce yaptığı, "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımı tekrar gündeme geldi. Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına, "Senin ahını aldığı için iki yakası bir araya gelmedi, karma yerini buldu" gibi yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti evliliklerinin 8. ayında boşanma kararı aldı. Çiftin kararının ardından yıllar önce Koç ile ihanet nedeniyle ayrıldığı iddia edilen Zeynep Koçak'ın 1 hafta önce yaptığı paylaşımı gündem oldu.

SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Yıllar önce Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ve ihanet yüzünden ayrıldıkları konuşulan Zeynep Koçak'ın bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımına yorum yağdı. Koç'un boşanma kararını duyan birçok kullanıcı, Koçak'ın paylaşımına "Nasıl bir ah almış senden?" ve "Karma 10 sene geçse de yerini buldu" yorumunu yaptı.

Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu

OĞUZHAN KOÇ VE ZEYNEP KOÇAK ARASINDA NE OLDU?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, yıllar önce evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerini bitirmişti. Koçak'ın Cannes Film Festivali'ne giden Koç'un döndüğündeki tavırlarından rahatsız olan Koçak'ın aldatıldığını öğrendiği ileri sürülmüştü.

Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu
Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu
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Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu 8 aylık evlilik bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden ayrılık haberi geldi 8 aylık evlilik bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden ayrılık haberi geldi

Demet Özdemir, Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu - Son Dakika
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