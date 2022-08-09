Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

09.08.2022 15:52

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Ünlü şarkıcı Sıla, "Virüs kol geziyor, vakalar tavan" sözleriyle takipçilerine seslendi. Sıla'nın ertelenen Harbiye Açıkhava konserleri ekim ayında gerçekleştirilecek.

Bir süredir kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla'nın dün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumundan bahseden şarkıcı, konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

"VİRÜS KOL GEZİYOR"

Instagram hesabının hikaye kısmından yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserlerimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek... Kendinize çok dikkat edin, virüs kol geziyor, vakalar tavan."

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Koronavirüs, Sıla, Magazin, Son Dakika

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