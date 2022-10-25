Türkiye'de bir döneme şarkılarıyla damga buran isimlerden olan Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlar ve sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle gündemde kalmaya devam ediyor.
Tuğba Ekinci geçtiğimiz mayıs ayında soyunma odasındaki dakikalardan aldığı bir kesiti, takipçileriyle paylaştı.
Ekinci bu sefer de tanga bikinisiyle bir paylaşım yaptı. Ekinci, paylaşımına "Ben bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum geldi.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tangalı bikini paylaşımı: Ben bitti demeden yaz bitmez - Son Dakika