Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı

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Beyoncé'nin yeni turnesi 'Cowboy Carter'ın açılış gecesinde VIP alanında bir grup kadın arasında kavga çıktı. Kovboy temalı kıyafetler giyen kadınlar arasında çıkan kavga, bir kadının diğerinin kovboy şapkasını fırlatmasıyla başladı ve fiziksel şiddete dönüştü. Olay anında çekilen görüntülerde, bir kadının diğerine saldırdığı ve onu yere ittiği görülüyor.

30.04.2025 11:18  Güncelleme: 11:25
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé'nin yeni turnesi "Cowboy Carter"ın açılış gecesinde istenmeyen olaylar yaşandı. Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu'nda düzenlenen konserin ardından VIP alanında bir grup kadın arasında şiddetli bir kavga çıktı.

Pazartesi gecesi gerçekleşen konserin bitiminde, hepsi kovboy temalı kıyafetler giymiş kadınlar çıkış kapılarına doğru ilerlerken birbirleriyle tartışmaya başladılar. Önce sözlü başlayan tartışma, bir kadının diğerinin kovboy şapkasını başından fırlatmasıyla fiziksel şiddete dönüştü.

Olay anında çekilen görüntülerde, kot gömlek ve beyaz kovboy çizmeleri giyen bir kadının, başka bir izleyiciye saldırıp onu yere ittiği görülüyor. Yere düşen kadın ayağa kalkmaya çalışırken aynı kişi tarafından tekrar itildi. Kısa sürede üç kadın daha kavgaya karıştı ve bir başka kadın daha yere düştü.

Çevredeki izleyiciler şaşkınlıkla "Ne oluyor?" diye bağırırken, bir erkek araya girip kavgayı ayırmaya çalıştı. Gerginlik daha sonra azaldı ve kavgaya karışan taraflar ayrı yönlere dağıldılar.

Olayla ilgili stadyum yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken, kavganın nedeni ve herhangi bir yaralanma ya da gözaltı olup olmadığı bilinmiyor.

Grammy ödüllü şarkıcı Beyoncé, konserde kot şort ve parlak gümüş üstüyle sahne aldı. Gösteri sırasında duygusal bir anda 7 yaşındaki kızı Rumi'yi ve 13 yaşındaki kızı Blue Ivy'yi sahneye çıkardı, ancak Rumi'nin ikiz kardeşi Sir Carter gösteriye katılmadı.

Son dönemde Beyoncé'nin "Cowboy Carter" turnesi için bilet satışlarının beklenenden düşük olduğu konuşuluyor. Pazartesi günü, 70 bin kişilik stadyumda hâlâ 3 binden fazla boş koltuk vardı. Bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle eleştirilen turne için bazı yeniden satış platformlarında biletlerin 20 dolara kadar düştüğü görüldü.

Konsere CBS sunucusu Gayle King ve yakın arkadaşı Oprah Winfrey gibi ünlü isimler de katıldı. King'in sosyal medyada paylaştığı lüks konser görüntüleri bazı takipçiler tarafından "duyarsızlık" olarak yorumlandı.

Beyoncé, açılış konserinden sonra ABD ve Avrupa'da sahne alacak ve turnesini 26 Temmuz'da Las Vegas'ta tamamlayacak.

Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 220198:
    agir yasamlarin savasi 9 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kuştepe sandım 8 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Bize ne bundan 6 1 Yanıtla
  • Hkmt Hkmt:
    İnsan demeye bin şahit gerekli bunlara. 4 1 Yanıtla
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