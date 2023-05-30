Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti

Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti

30.05.2023 09:24

Başarılı televizyoncu ve şef Mehmet Özer'in babası yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özer, "Canım babamızı kaybettik. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim" dedi. Ünlü ismin paylaşımına ünlü isimlerden de taziye yorumları geldi.

Ünlü modacı Tülin Şahin'in eski eşi ünlü şef Mehmet Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasını kaybettiğini söyleyerek cenaze bilgilerini paylaştı.

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52 yaşındaki ünlü şef babasının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Canım babamızı kaybettik. Cenaze 31 Mayıs Çarşamba günü Öğle namazını takiben Erenköy Galip Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Özer'in paylaşımına Emine Ün, Evrim Akın, Behzat Uygur, Nilgün Belgün, Çağla Şıkel, Hakan Hatipoğlu, Selen Soyder, ve Tuğba Özerk gibi birçok isimden taziye yorumu geldi.

Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti
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Mehmet Özer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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